Comune, approvato un ordine del giorno per la tutela dei malati cronici

Approvato, questo pomeriggio in Sala Rossa, un ordine del giorno riguardante la tutela dei malati cronici e pluripatologici, attraverso il monitoraggio dell'assistenza specialistica di comunità.

Il documento, presentato dal consigliere Francesco Tresso (Lista civica Per Torino), impegna la Sindaca a promuovere, all’interno della Conferenza regionale per la programmazione socio-sanitaria, un monitoraggio periodico dei dati relativi all’assistenza specialistica offerta dai poliambulatori territoriali pubblici e per attivare misure necessarie ad evitare interruzioni delle prestazioni verso le persone affette da più patologie, prevalentemente anziane, che risulterebbero le più penalizzate.

L’ordine del giorno nasce in seguito al recente allarme lanciato dall'Ordine dei Medici di Torino in merito ai timori espressi dagli specialisti interni, preoccupati per una nuova chiusura di alcuni poliambulatori della nostra ASL che andrebbe a interrompere prestazioni differibili e programmabili, come già avvenuto questa primavera nel corso della prima ondata della pandemia.

Per Tresso una scelta, da non ripetere oggi, che ha provocato l'aggravamento della condizione di salute di pazienti cronici e pluripatologici, oltre all’accumularsi di migliaia di visite specialistiche, di esami diagnostici e il conseguente ulteriore allungamento delle liste d'attesa.