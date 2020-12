Giardino di via Refrancore, approvato il progetto: lavori per 500mila euro

Partiranno entro l'estate 2021 i lavori per la realizzazione del giardino attrezzato tra le vie Refrancore e Badini Confalonieri.

Il progetto esecutivo dei lavori, per un totale di 500mila euro, è stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale.

All'interno dell'area verde, sistemata a prato e dotata di un impianto di irrigazione automatico, saranno realizzati percorsi pedonali di collegamento, spazi per la sosta con panchine e muretti per sedersi e verranno collocate attrezzature per il fitness. L'intervento prevede inoltre la sistemazione dei marciapiedi sulle due vie insieme alla realizzazione di fognatura e illuminazione.

“L’approvazione del progetto – commentano gli assessori Maria Lapietra, Antonino Iaria e Alberto Unia – conclude un percorso che ci ha visto collaborare con i cittadini che vivono nelle palazzine prospicienti, dopo il fallimento delle due imprese che le avevano costruite, per assicurare ai cittadini di quell'area uno spazio verde bello, salubre e da frequentare in sicurezza”.