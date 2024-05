Regionali, Schlein a Pentenero: "Ultimo mese da passare in mezzo alla gente per ridare speranza"

Si apre sulle note di “Gianna, Gianna, Gianna” di Rino Gaetano la presentazione del programma elettorale della candidata presidente del centrosinistra Gianna Pentenero, questa mattina all’Enviroment Park. Nella sala del centro ambientale di corso Umbria è presente tutto il popolo del Partito Democratico, ma non solo.

I presenti

I civici di “Pentenero Presidente” guidati da Mario Giaccone e Giorgio Giardina, accanto a quelli di “Piemonte, Ambientalista e Solidale. Pentenero Presidente” di Giorgio Bertola ed Elena Apollonio, gli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra ed infine i riformisti di Italia Viva e Radicali. Cinque liste a cui si aggiungerà la sesta, il listino del Presidente.

Schlein: "Giorni da passare in mezzo alla gente"

E la sorpresa più grande è sicuramente quella fatta dalla Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, che si è collegata dal treno in videochiamata: “Mando un grande abbraccio, saluto e ringraziamento a Pentenero per essersi messa a disposizione della collettività per cambiare il Piemonte”. “Abbiamo pochi giorni – ha aggiunto – e nulla va dato per scontato. Sono giorni da passare in mezzo alla gente per ridare una speranza di futuro migliore, dopo il disastro degli ultimi 5 anni che Cirio ha fatto sulla sanità”.

“Si allungano – Schlein - le liste d’attesa: chi ha un portafoglio gonfio le salta, mentre chi fa parte del ceto medio sta rinunciando a curarsi. Sono più di 4 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alla cure”. E dopo la sanità, la Segretaria Nazionale ha fatto un passaggio sul lavoro. “Ci sono 5 milioni di persone che aspettano il rinnovo del contratto di lavoro: quando questo viene rinnovato non basta, per inerzia del Governo Meloni” ha concluso.