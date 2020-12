Parco delle Farfalle, da Palazzo Civico 500mila euro per il restyling: al via i lavori in primavera

Nella mattinata odierna la Giunta Appendino ha stanziato 500.000 euro per la realizzazione del progetto che porterà tra via Refrancore e via Confalonieri un nuovo giardino al posto dell'area verde già presente ma in parte abbandonata. Al posto dell'attuale vegetazione spontanea, verrà realizzato un giardino pubblico con aree verdi seminate con specie decorative e aromatiche, percorsi pedonali e una collina del benessere in cui troveranno spazio aree fitness con pavimento colorato.