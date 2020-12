Gavazza (Lega): "Le istituzioni ci sono nella lotta contro l'usura"

"Sono soddisfatto dell’esito della riunione di quest’oggi in Prefettura - ha commentato Gianluca Gavazza, Consigliere Regionale per la Lega Salvini Premier e membro dell’Osservatorio Regionale contro Usura e Sovraindebitamento del Consiglio Regionale - vedo una grandissima difficoltà a lungo termine per molte attività commerciali e famiglie nel restare in piedi".

"Non possiamo dimenticare di essere un territorio “sensibile”. Questo provvedimento dimostra che le Istituzioni ci sono e che se da una parte le forze dell'ordine devono intervenire con ancora maggiore vigore, dall'altra lo Stato e la Regione dice con forza che è presente".