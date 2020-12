“L’istruzione tra Stato ed enti locali”: Azione organizza un incontro online per ragionare sul tema scuola

“La scuola e il mondo dell’istruzione? Sono al centro del nostro progetto politico”. E’ con queste parole che Francesca Salvadori, referente del gruppo Scuola in Azione Torino motiva la motivazioni che hanno spinto il gruppo a organizzare l’incontro online “L’istruzione tra Stato ed Enti locali”.

La discussione, che avrà luogo nella giornata di domani, mercoledì 16 dicembre, sulla piattaforma Zoom, vedrà la partecipazione di tre ospiti illustri, che porteranno al centro del dibattito le loro esperienze e idee circa la scuola e la situazione attuale: Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Università, Gianna Pentenero, ex assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, ed Annamaria Poggi, professore di diritto pubblico dell’Università di Torino.

A introdurre l’incontro, moderato dalla stessa Salvadori, Claudio Lubatti, coordinatore regionale di Azione. Il dibattito fa parte di una serie di momenti di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza su un tema ritenuto cruciale, ancor di più in un momento simile: l’istruzione.

