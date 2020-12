Furto alla scuola Ilaria Alpi: Azione supporta la raccolta fondi dell'istituto colpito dai ladri

Una mano tesa, nel momento del bisogno. Non è rimasto inascoltato l'appello dell'istituto comprensivo Ilaria Alpi a seguito del furto di tablet, pc e device subito negli scorsi giorni. Tra le iniziative di solidarietà di chi ha subito deciso di aiutare in maniera concreta la scuola a ricomprare la strumentazione necessaria agli studenti per seguire le lezioni, spicca la proposta del gruppo Scuola in Azione Torino: partecipare alla raccolta fondi indetta dell'istituto.

"In questo periodo di chiusura delle scuole solo l’uso dei device tecnologici permette di continuare il proprio percorso formativo, per questo abbiamo aderito alla sottoscrizione lanciata dalla scuola (https://www.gofundme.com/f/adotta-uno-studente-ic-ilaria-alpi?sharetype=teams&member=7470124&pc=fb_co_campmgmt_w&rcid=r01-1608111236%2C47-e3431e22280e4f63&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_lico%2Bshare-sheet) per dotare i bambini e i ragazzi dell’Istituto di nuova strumentazione" fa sapere Francesca Salvadori, referente del gruppo.

"Il furto di circa 30.000 euro subito dall’Istituto Alpi merita tutta l’attenzione e il sostegno che la politica può offrire, Azione si schiera dunque convintamente al fianco della dirigente, dei docenti, degli studenti, delle famiglie colpite da questo triste atto di inciviltà" spiegano da Scuola in Azione Torino.

Che Azione Piemonte ponga al centro della sua agenda politica l’istruzione, è cosa nota: "E' il solo volano in nostro possesso per garantire al paese un futuro migliore. Ecco perché il nostro cuore batte per gli studenti e il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Corso Novara, oggetto di un furto odioso che li ha privati dei tablet e dei computer necessari alla didattica a distanza".

L’impegno del partito sul comparto istruzione si snoda anche in altre forme. Con la conferma della chiusura delle scuole piemontesi da parte della giunta Cirio - nonostante l’entrata in fascia gialla della regione, l’apertura totale di negozi e centri commerciali, le proteste di piazza degli studenti – Azione Piemonte ha ritenuto opportuno organizzare un confronto pubblico per discutere del rapporto disfunzionale tra Stato e Regioni nella gestione dei servizi educativi.

Questa sera, 16 dicembre, alle ore 18.30, Azione Piemonte discuterà di questo tema con l’ex ministro dell’Istruzione e della Ricerca On. Lorenzo Fioramonti, con l’ex assessore regionale all’Istruzione Giovanna Pentenero e con Annamaria Poggi, docente di Diritto pubblico presso l’Università di Torino. L’incontro online è aperto a tutta la cittadinanza (per link di collegamento scrivere ad azionepiemonte@gmail.com).