Internet gratuito nelle case popolari e bus gratis per gli studenti under 26: le proposte di Cirio

Se la sanità è sicuramente uno dei cardini del programma elettorale del governatore uscente Alberto Cirio, che ha costruito il capitolo sanitario con i big del settore piemontese, ci sono dei provvedimenti destinati a suscitare curiosità ma effetti reali nella vita dei piemontesi nei prossimi cinque anni.

Mezzi pubblici gratis per gli studenti under 26

Fdi, Lega, Fi, Noi Moderati e Lista civica Cirio Presidente Piemonte moderato e liberale propongono infatti - tra le altre cose - di attivare la "Tessera dello studente". Con questa card i liceali e universitari under 26 potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici, con una sperimentazione che parte da Torino per poi estendersi alle altre città del Piemonte.

Trasporto a chiamata per chi deve andare in ospedale

Per il sostegno alle persone fragili il programma prevede l’incremento del fondo destinato a Scelta Sociale con l’obiettivo di arrivare progressivamente all’aumento dell’assegno mensile, fatta salva la copertura degli aventi diritto; l’attivazione di servizi di trasporto a chiamata per le persone che devono raggiungere gli ospedali.

Wi-fi gratuito nelle case popolari

E’ prevista l’attivazione di un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori che si trovano in cassa integrazione per molti mesi, il potenziamento delle politiche attive e di formazione e di riqualificazione professionale. Il programma prevede poi l’attivazione di cantieri di lavoro per i disoccupati per la manutenzione delle case popolari, progetti di portineriato sociale e wi fi gratuito nei complessi Atc.

Voucher sport

Previsto poi voucher per lo sport, per i ragazzi meritevoli, e l’inserimento della sicurezza sul lavoro tra le materie scolastiche.