A Rivoli tornano i consultori nella nuova sede di via Dora Riparia

Una nuova sede per i consultori – familiare, pediatrico e punto giovani - aprirà a Rivoli dall’inizio del mese di gennaio: in questi giorni sono infatti terminati i lavori di sistemazione e adeguamento nei locali di via Dora Riparia 2, che ospiteranno l’attività e che sono già stati dotati degli arredi necessari.

I consultori sono stati inaugurati questa mattina dal direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso e dal sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, insieme ai dirigenti e ai funzionari che hanno lavorato alla realizzazione del progetto.

Torna così, grazie alla collaborazione fra Asl To3 e Città di Rivoli, un servizio che era stato temporaneamente sospeso circa un anno fa a causa dei problemi strutturali alla vecchia sede di via Piave, non più idonea allo svolgimento dell’attività.

La nuova sede, ricavata negli spazi moderni sottostanti al Centro congressi, è adiacente al Comune, facilmente raggiungibile e a poca distanza dal punto nascita di riferimento situato all’ospedale di Rivoli, con il quale è strettamente collegato attraverso percorsi di presa in carico individuali e personalizzati.

Vi lavoreranno 10 operatori (ostetriche, ginecologhe, educatori, una psicologa e un’infermiera pediatrica) garantendo servizi a beneficio di donne, coppie, bambini e adolescenti. L’accesso è libero e gratuito, tranne per alcune prestazioni specialistiche per cui è necessario pagare un ticket: sono assicurati l’anonimato, la riservatezza e il segreto professionale. I locali sono ampi e confortevoli e sono a disposizione dei quasi 60mila residenti di Rivoli e dei comuni limitrofi, per i quali fino ad oggi i servizi sono comunque stati garantiti presso i consultori di Collegno e Grugliasco.

Un’attività che non si è interrotta nemmeno con l’emergenza Covid: in questi mesi i consultori dell’Asl To3 hanno infatti garantito supporto da remoto, con l’utilizzo di piattaforme informatiche, in caso di positività delle neo mamme o dei neonati, attraverso consulti a distanza e accompagnamento alla nascita e al post-parto.

“Da quando mi sono insediato - dichiara il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli - ho chiesto l'aggiornamento del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Rivoli e l'Asl To3 nel dicembre 2016, per riorganizzare i servizi presenti sul territorio della Città e per riportare quelli trasferiti come i Consultori materno-infantili e per adolescenti. Insieme agli uffici e in collaborazione con l’Asl abbiamo individuato uno spazio funzionale e accessibile qui a fianco del Comune. Ringrazio il direttore Flavio Boraso per aver attivato in tempi rapidi i nuovi Consultori utili per la cittadinanza”.

“Avevamo preso l’impegno reciproco con il Comune di riportare i consultori a Rivoli e lo abbiamo rispettato - sottolinea il direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso - Nel frattempo sono comunque stati garantiti i servizi a tutta la popolazione, anche con l’emergenza Covid. Mi preme ringraziare, oltre all’amministrazione comunale di Rivoli, il dottor Silvio Venuti, direttore del distretto Area Metropolitana Centro, e la dottoressa Antonia Giordano, responsabile dei consultori dell’Asl, per il grande impegno con cui hanno reso possibile questo progetto”.