Guida senza patente e non si ferma all'alt della municipale: fermato e denunciato

Lunedì pomeriggio, i vigili della municipale hanno sanzionato e denunciato un automobilista a bordo di una Mazda 3 che non si era fermato all'alt.

I ‘civich’, dopo aver mostrato la paletta al conducente, si sono immediatamente lanciati all'inseguimento del veicolo che non aveva rispettato l’invito a fermarsi.

Le due persone a bordo hanno poi abbandonato l'auto in via Tronzano e si sono dati alla fuga. L'inseguimento è proseguito a piedi e, poco dopo, i due sono stati fermati in via Martorelli all'angolo con via Poggio e accompagnati al Comando di via Bologna per l’identificazione.

In seguito agli accertamenti effettuati, l’autovettura è risultata radiata per una probabile successiva esportazione all'estero e, pertanto, priva di assicurazione e revisione.

Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente, veicolo privo di copertura assicurativa e altre violazioni del codice della strada.

Entrambi gli occupanti, un uomo di nazionalità croata di 36 anni e un ragazzo italiano nato nel 2004, sono stati indagati in stato di libertà. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo.