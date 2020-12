Risparmiare non è impossibile, Save app vi aiuta a farlo al meglio

Il risparmio è un pensiero fisso per molti di noi sia quando bisogna far quadrare il bilancio familiare, sia quando si fanno acquisti, sia quando si mette da parte un gruzzoletto per uno sfizio speciale. Oggi ci sono molti modi per iniziare a risparmiare senza rinunciare al divertimento, ma uno in particolare ha attirato la nostra attenzione: Save app. Si tratta di un'applicazione dedicata prevalentemente a offerte legate al food, ma non solo: esperienze a cavallo, passeggiate in bici, parrucchiere, estetista, massaggi e molto altro ancora. Questa app raccoglie tutte le promozioni possibili di vari settori, per consentire di risparmiare tempo, fatica e denaro in modo divertente. Abbiamo incontrato Michela Zhou, creatrice dell'app, per saperne di più su questa applicazione unica nel suo genere.

Come è nata l'idea?

“L’idea è nata durante il primo lockdown causato dal Covid 19. Infatti, mi sono trovata nella condizione di dover cercare il ristorante più vicino a me che facesse promozioni sui vari piatti e portate. In pratica dovevo accedere a tutti i social dedicati per cercare l’offerta migliore e ciò mi faceva perdere un sacco di tempo. Riflettendoci, ho ripensato a tutte quelle volte in cui sono dovuta andare in rete per cercare il sito con i prezzi dei vari centri estetici, dei parrucchieri, dei giochi “escape room” e tanto altro ancora. Da lì l’idea di sviluppare un'app che riunisse tutte le promozioni messe a disposizione direttamente dagli esercenti”.

Come funziona?

“Chi è proprietario o gestisce un negozio e vuole iniziare a promuove la propria attività su Save app può facilmente registrarsi al portale inserendo dati, immagini e promozioni. L’iscrizione all’app è totalmente gratuita per i primi 6 mesi e poi, allo scadere della prova, l'utente potrà scegliere se continuare o no a soli 5,90 € al mese, inoltre non ci saranno commissioni. Mentre per chi accederà all'app per trovare l'offerta migliore, il servizio sarà sempre gratuito. Scaricando l’app potrà scegliere la promozione che più preferisce. L’uso poi è facilissimo, infatti, all'utilizzatore basterà mostrare l’offerta al locale e lo sconto verrà applicato subito”.

A chi è rivolta?

“Save app è rivolta a tutti indistintamente! Dai gestori di attività commerciali che vogliono dare visibilità alle proprie offerte, allo studente che vuole un pasto veloce al miglior prezzo, alla signora che cerca il parrucchiere più conveniente, ma al tempo stesso anche a chi vorrebbe andare a cavallo e così via. Insomma, ci sono un sacco di categorie commerciali che potranno essere selezionate dall'utente finale grazie alla nostra app. C'è solo l'imbarazzo della scelta”.

È utile anche per chi è sempre in viaggio?

“Certo, spesso quando si viaggia si va in città che non si conoscono e quindi non si sa quali locali siano più convenienti rispetto ad altri. Save app per essere alla portata di tutti è stata sviluppata in varie lingue: italiano, inglese e cinese”.

Tiene aggiornati per qualsiasi tipo di promozione?

“Assolutamente sì, dalla promozione per la colazione alla cena di sushi all you can eat o magari la pizza in compagnia, potrebbe anche riguardare un giro in mongolfiera e molto altro ancora”.