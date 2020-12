"Essere amministratori di condominio durante una pandemia": Claudio Bruno racconta la sua esperienza [VIDEO]

Claudio Bruno, in tempo di Covid le nostre vite si svolgono sempre di più all’interno delle mura domestiche. Tra scadenze, regole e impegni verso i condomini il suo è un mestiere in continua evoluzione. Ci racconti la sua realtà. Com'è nata la passione per questo lavoro?

Abbiamo due tipi di criticità: una dovuta al momento, al momento economico del paese. Ci sono famiglie che hanno grandi problemi di liquidità a causa della crisi dovuta alla pandemia. Ci sono famiglie i cui componenti magari lavorano nella stessa azienda e sono in cassa integrazione. Molto spesso i tempi per i pagamenti della cassa integrazione sono lunghi e questo non permette loro di avere una liquidità necessaria per affrontare delle spese, ma il condominio ha bisogno di manutenzione. Un'altra criticità è di tipo professionale: oggi il condomino si è evoluto e grazie a internet riesce a reperire informazioni burocratiche, amministrative e giuridiche. Hanno già una risposta e quando veniamo chiamati dobbiamo essere pronti. Il condomino oggi è evoluto, noi abbiamo il dovere di stare loro vicini e fornire un servizio puntuale. Questa criticità va superata con corsi di aggiornamento.

Partiamo da un presupposto: io non credo che il nostro studio lavori meglio di altri. Non ho la presunzione di dire questo. Quello che posso dire è che come studio ci siamo, il fatto di esserci è una cosa fondamentale: spesso vado a fare dei preventivi per nuovi clienti e mi trovo a sentirmi dire che non è un problema di costi. Molto spesso il problema è che qualcuno segua il cliente, lì si può migliorare. Dobbiamo essere vicini alle persone, cercando di avere un minimo di comprensione: migliorare il rapporto umano tra professionista e cliente è fondamentale per un buon amministratore di condominio. Il condomino ha bisogno di sentire vicino colui che amministra il suo bene. La casa è il bene di una vita, io dò il bene di una vita in mano a una persona che deve amministrarmi i conti. Mi sono trovato in situazioni in cui i conti non quadravano per 60.000 euro e andare dalle persone a parlare di un buco di 60.000, è difficile proporre un piano di rientro a un condomino che ha sempre pagato tutto. Bisogna fare tanta attenzione e stare vicini alle persone.

