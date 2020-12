Natale con il Teatro a Moncalieri: la Piccola Trilogia degli Altri Bambini per fare spettacolo parlando di disabilità e autismo

Santibriganti Teatro, in collaborazione con la biblioteca Arduino di Moncalieri e con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Città, guidato da Laura Pompeo, nel corso delle vacanze natalizie, metterà a disposizione delle famiglie la versione online della “Piccola Trilogia degli Altri Bambini”.

Si potrà accedere alla visione degli spettacoli attraverso la pagina Facebook della biblioteca Arduino, iniziando sabato 26 dicembre con “YoYo piederuota”, domenica 27 dicembre con “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!” e, concludendo venerdì 1° gennaio con “Fratelli in fuga”, pièce che ha recentemente vinto il Premio Giuria Ragazzi e il Premio Giuria Esperti dell’edizione 2020 del festival internazionale “I Teatri del Mondo” di Porto Sant’Elpidio. Gli spettacoli saranno disponibili per tutto il giorno, a partire dalle 10 di mattina.

La “Piccola Trilogia degli Altri Bambini” è un ciclo di tre spettacoli pensati per le scuole e per le famiglie, nato dalla collaborazione tra Santibriganti Teatro, Fondazione Paideia e Casa UGI, che attraverso il divertimento affrontano con profondità e delicatezza situazioni difficili in cui sono coinvolti, loro malgrado, dei bambini. Si parla di disabilità, malattia, autismo e delle difficoltà che comportano, inserendole in piccole grandi avventure in grado di appassionare gli spettatori di ogni età.

Calendario

Sabato 26/12/2020 – YoYo piederuota – La storia di un’amicizia nata da un canestro

Domenica 27/12/2020 – Ahi! Ahia! Pirati in corsia! – Tutto è migliore se ci sono di mezzo i pirati

Venerdì 01/01/2021 – Fratelli in fuga – La grande fuga di Lollo e Michi

Accesso agli spettacoli

Pagina Facebook della Biblioteca Arduino di Moncalieri (www.facebook.com/BiblioMonc)

Inizio Spettacoli

h 10 (disponibili per tutta la giornata)