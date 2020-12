La Reale Mutua Basket Torino cade a Treviglio

Nuovo stop per Basket Torino che cade sotto i colpi di Treviglio, sul risultato di 77-66. Prestazione non sufficiente dei gialloblù, ai quali non basta il solito Diop da 27 punti e 7 rimbalzi. Serata da dimenticare per capitan Alibegovic che segna a referto un impietoso 1/14 dal campo.

CRONACA

Avvio a razzo dei padroni di casa: meno di 60'' sul cronometro e Torino è subito costretta ad inseguire (5-0). La Reale Mutua prova ad entrare in partita con Diop, ma è ancora Treviglio a far male con Reati e Borra per il +7 (9-2). Le urla di coach Cavina si sentono fin da Torino e sembrano produrre qualche risultato: reazione gialloblù guidata da Diop e Campani e pareggio a meno di 3' dalla fine dei primi dieci (12-12). Sul finale i biancoblù hanno, comunque la meglio e il nuovo affondo vale il nuovo +7 alla fine del primo quarto (22-15). I padroni di casa volano ancora all'inizio della seconda frazione: Reati segna il vantaggio in doppia cifra e coach Cavina ricorre al minuto di pausa per rimettere in ordine i suoi. All'uscita dalle panchine Torino prova a rifarsi sotto, ma è ancora la Blu Basket ad avere avere la meglio con il tiro pesante, per il nuovo +12. Gli sforzi di Torino, però, vengono premiati nella seconda parte di quarto: Diop e Cappelletti lanciano la rimonta, Clark segna il -2 (42-40) che chiude il primo periodo, con Torino di nuovo a contatto.

Nella ripresa i gialloblù provano subito a proiettarsi in avanti, Treviglio è attenta in difesa e brava a tenere a bada gli assalti avversari. Sul finale del terzo quarto i padroni di casa sfruttano le troppe imprecisioni di Torino per portarsi all'ultimo quarto sul +7 (58-51). La tripla di Reati in avvio di ultima frazione stronca definitivamente le speranze torinesi di rimonta: i gialloblù subiscono il colpo e non riescono più a rientrare in partita. Treviglio dopo aver toccato il nuovo +15 (69-54), chiude il match sul 77-66.

Appuntamento a domenica 27, al Pala Gianni Asti, per la sfida contro Mantova, l'ultima del 2020.

BCC Treviglio - Reale Mutua Basket Torino (22-15, 20-25; 16-11, 19-15)

Treviglio: D’Almeida 5, Sarto 12, Nikolic 15, Reati 17, Amboni NE, Corini NE, Bogliardi, Manenti 6, Frazier 9, Taddeo 2, Borra 11. All. Cagnardi, ass. Zambelli e Scorletti

Torino: Clark 12, Alibegovic 3, Pagani NE, Penna, Cappelletti 14, Campani 4, Pinkins 2, Toscano 4, Diop 27, Bushati NE . All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto.