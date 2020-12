Alice e il Cappellaio si inseguono ad Avigliana: online la caccia al tesoro per famiglie

Borgate dal Vivo torna in scena, ma online, il 23 dicembre, con una delle sue produzioni per bambini e famiglie: “Alice nel Natale delle Meraviglie”.

Si tratta di una revisione dello spettacolo itinerante che ha debuttato per la prima volta nel 2019 alla Reggia di Venaria.

Questa volta sarà però Avigliana a fare da sfondo al racconto, liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carroll, per un evento in diretta streaming sulle pagine Facebook di Borgate dal Vivo e del Comune di Avigliana.

I piccoli spettatori e le loro famiglie, connessi da casa, saranno invitati a una vera e propria caccia al tesoro. Dovranno infatti guidare il Cappellaio Matto (Stefano Cavanna) al ritrovamento di Alice (Alice Piano) e, via via, alla ricerca di tutti i personaggi della storia: dal Brucaliffo alla Regina di cuori, passando per lo Stregatto e la Lepre marzolina.

Appuntamento a partire dalle ore 16.

Un’occasione che Borgate dal Vivo ha voluto cogliere, grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione di Avigliana, per stare ancora una volta vicino al proprio pubblico, in attesa di poter ripartire con gli spettacoli dal vivo e la stagione del Teatro Fassino di Avigliana.