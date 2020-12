Ferito dalla polizia durante una fuga, chiede 250 mila euro di danni

Nel 2013, mentre fuggiva dopo un furto commesso a Torino, rimase ferito dal colpo di pistola sparato da un poliziotto. Dopo la condanna dell'agente e il riconoscimento al diritto a chiedere un indennizzo, il nomade Megaier Sulejmanovic ha intrapreso una causa civile contro il Ministero dell'Interno.

A sostenere le ragioni di Sulejmanovic - al quale era stata versata una prima somma a titolo di acconto - è l'avvocato Domenico Peila. Il legale afferma di avere raggiunto un accordo per l'ammontare complessivo di 250 mila euro ma che finora il Ministero non ha onorato l'impegno. Il nomade, che era su un'auto, fu raggiunto dal proiettile alla schiena. Per le conseguenze delle ferite rimase a lungo su una sedia a rotelle; ora cammina aiutandosi con delle stampelle. Il poliziotto (un assistente capo) era stato condannato ad alcuni mesi di reclusione.

Per quell'incidente, Sulejmanovic fu condannato a una pena detentiva che ha scontato interamente. Lo scorso 10 novembre, insieme a una donna, ha tentato - in base quanto è stato ricostruito - prima di rubare un furgone posteggiato nelle vicinanze di un cantiere; poi, non riuscendoci, si è impadronito di un marsupio lasciato nell'abitacolo. In seguito si è dato alla fuga su un'Alfa condotta dalla complice (e non da lui, come inizialmente sembrava essere successo). Il veicolo, come annota la procura, è stato lanciato "ad altissima velocità" e ha terminato la sua corsa urtando altre vetture e carambolando contro il marciapiede e un palo dell'illuminazione.

Nonostante non fosse al volante, a Sulejmanovi è contestato il ruolo di "passeggero istigatore". La conducente condivide con lui le medesime accuse.