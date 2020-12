"Nessun rischio per la concorrenza": la Commissione Europea dà il via libera a Stellantis

Anche dall'Europa arriva il semaforo verde al "matrimonio dell'anno". Era atteso, è stato poi anticipato: alla fine è arrivato l'ok della Commissione Ue alla fusione tra Fiat Chrysler e Psa Peugeot, che darà vita al nuovo gruppo automobilistico di Stellantis.

Nulla da obiettare, dunque, per l'operazione che secondo programmi (e nonostante il Covid) sarà formalizzata nelle prime settimane del 2021. Con l'ovvia precisazione del "rispetto delle condizioni offerte dalle società".



Nelle motivazioni, poi, si legge come la decisione sia stata presa perché "l'accesso a un mercato competitivo per i piccoli furgoni commerciali è importante per molti lavoratori autonomi e pmi in tutta Europa" e proprio gli impegni presi da Fca e Psa "faciliteranno l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni commerciali". E ancora: "Negli altri mercati in cui sono attualmente attive le due case automobilistiche la concorrenza rimarrà vivace dopo la fusione".

Insomma, nessun rischio per la concorrenza. Quindi si può andare avanti. E la reazione delle due parti coinvolte non può che essere positiva. "Siamo molto soddisfatti per l'autorizzazione". Mentre il prossimo appuntamento è fissato per il 4 gennaio, quando gli azionisti saranno - ciascuno per la propria società - chiamati a ratificare questo passaggio epocale per il mondo dell'automotive.