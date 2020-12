Processo Piazza San Carlo, spuntano nuove carte ma manca verbale dell'audizione di Giordana

Il rebus delle nuove carte spuntate all'improvviso nei processi per i fatti di piazza San Carlo arriva in un'aula di tribunale. A mancare all'appello sarebbero il verbale di un interrogatorio reso da Paolo Giordana, ex capo di gabinetto della sindaca Chiara Appendino, e altro materiale prelevato nel corso di perquisizioni e sequestri nel gennaio e nel maggio 2018.

L'occasione per parlarne è stata, oggi, l'udienza dedicata all'apertura al caso Parco Dora, dove il giudice, su richiesta delle difese, ha accordato un rinvio a marzo. A Parco Dora la sera del 3 giugno 2017 fu portata - in parallelo con quella di piazza San Carlo - una seconda proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League tra Juve e Real. Per il pm Vincenzo Pacileo furono però violate delle norme in materia di organizzazione degli spettacoli; fra i quattro imputati, oltre allo stesso Giordana, figura l'ex portavoce della sindaca Luca Pasquaretta.

Il materiale, secondo quanto ha riferito nel corso dell'udienza l'avvocato Maria Turco, legale di Giordana, non fu inserito negli atti relativi al procedimento su Parco Dora (che all'epoca erano gestiti dalla segreteria di un altro magistrato). "Molto correttamente - ha spiegato Turco - il pm Pacileo ha annunciato che metterà questi atti a nostra disposizione. Il rinvio del processo ci consentirà di esaminarli e di capire, da un lato, se ci sono utili o meno, e dall'altro se possano incidere su una eventuale 'patologia' di tipo processuale".

E' possibile che il verbale di Giordana sia relativo a un interrogatorio che l'ex capo di gabinetto rese dopo la chiusura delle indagini su piazza San Carlo, quando gli furono mosse delle accuse anche per il caso Parco Dora.