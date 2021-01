A Nichelino attivo anche nelle feste il servizio "Chiacchieriamo insieme", per aiutare gli anziani a non sentirsi soli

Nel periodo delle feste molti servizi vanno in ferie oppure tutto slitta all'inizio del nuovo anno. A Nichelino, invece, l'attività di "Chiacchieriamo insieme", il servizio voluto per dare una voce ed un sostegno agli anziani per sentirsi meno soli, non va in vacanza in questi giorni di fine anno, contrassegnati dalle restrizioni Covid.

Chi ha desiderio di ingannare il tempo e voglia di compagnia, seppur a distanza, potrà continuare a telefonare al numero 320/4391524 anche nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno e il 6 gennaio, quando l'Epifania tutte le feste si porterà via.



"Il servizio è reso possibile grazie all'entusiasmo e alla partecipazione dei volontari dei comitati di quartiere di Nichelino, che ringraziamo per la disponibilità e il grande senso di umanità dimostrato, e diventa ancora più importante nelle feste quando ci si sente più soli", hanno spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessora ai Quartieri Giorgia Ruggiero.

I volontari, adeguatamente formati, saranno a disposizione telefonica dalle ore 16 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, per tenere compagnia a tutti coloro che sentono maggiormente la solitudine e la lontananza dagli altri.