Natale, l'arcivescovo Nosiglia consegna pacchi-viveri alle famiglie bisognose

Poco prima prima di entrare in duomo per la messa delle 20, monsignor Cesare Nosiglia consegnerà, nel cortile dell'Arcivescovado, alcuni pacchi dono alle famiglie in difficoltà. Sono pacchi viveri e 150 sacchi di stoffa con materiale igienico e pochette con mascherine e igienizzanti.

Anziani, persone sole, detenuti attualmente in reinserimento lavorativo, immigrati, persone in cassa integrazione e senza fissa dimora ospiti del dormitorio a Casa Betania di via Arcivescovado: questi, una cinquantina di persone in tutto, i destinatari dei doni, che sono frutto della terza edizione dell'iniziativa "Fare col cuore". A promuoverla sono l'area animazione della Caritas Diocesana di Torino con la rete delle nonne, l'ufficio Pio, i Missionari della Consolata, i giovani della Pastorale universitaria.

Ad aiutare a consegnare i doni anche alcuni studenti dell' ITIS E. Majorana di Grugliasco, tutti neomaggiorenni.