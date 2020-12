Oltre tredicimila euro sequestrati a un pusher in Barriera di Milano

Due pusher sono stati arrestati e due denunciati in meno di 72 ore dagli agenti del commissariato di Barriera di Milano.

Il primo, un italiano di 21 anni, è stato controllato domenica pomeriggio dopo aver attirato l’attenzione dei poliziotti, a causa del forte odore di marijuana che emanava. L’uomo ha riferito di aver consumato poco prima della sostanza stupefacente, ma di non averne al seguito. Nel suo portafoglio sono però state trovate due infiorescenze di marijuana. Esteso il controllo al domicilio, gli operatori hanno rinvenuto una busta e alcuni involucri contenenti la stessa sostanza per un peso di circa 70 grammi, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e circa 400 euro in contanti. Il giovane è risultato avere diversi precedenti di polizia.

Circa 24 ore dopo, gli agenti dello stesso commissariato, transitando in via Malone, hanno notato un gruppo di persone disposte in cerchio e un individuo al centro. Questi, cittadino marocchino di 21 anni, alla vista della pattuglia, ha gettato diversi frammenti di hashish che nascondeva nella mano. I poliziotti hanno recuperato gli involucri, del peso di circa 40 grammi, e controllato un altro soggetto del gruppo, dopo che era stato visto occultare un coltellino nella tasca dei pantaloni. Quest’ultimo, connazionale trentaduenne, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre il ventunenne indagato per detenzione di sostanza stupefacente.

Infine, nella notte tra lunedì e martedì, una pattuglia nota un taxi passare con il rosso su corso Novara. Alla vista degli agenti, il mezzo ha interrotto la sua corsa. La volante si è affiancata al veicolo e ha visto il passeggero sul sedile posteriore fuoriuscire dall’auto e inveire contro di poliziotti. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo, ventottenne senegalese, ha mostrato delle foto sul cellulare, dichiarando di averli lasciati a casa. In seguito a un primo controllo, lo straniero è risultato avere diversi precedenti di polizia. Insospettiti, i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione. All’interno di un armadio hanno rinvenuto 7.300 euro in contanti, mentre in un cappello di lana il senegalese aveva occultato 22 dosi di crack e una chiave. Questa è servita ad aprire una cassaforte nascosta sotto il letto contenente altro denaro contante per oltre 5.900 euro e documentazione di Polizia attestante la falsità dei documenti mostrati poco prima in foto. Sono dunque scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio e falsa attestazione.