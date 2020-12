Assicurazioni viaggi 2021: utilità, vantaggi e tipologie

Stipulare un'assicurazione viaggio per il 2021 sarà ancora più importante per poter rendere il soggiorno maggiormente sereno, anche per i propri accompagnatori e familiari. Le soluzioni personalizzate per il 2021 sono tante e offrono ampia protezione contro ogni incidente, compresi annullamenti e cancellazione dei voli, anche a causa delle restrizioni territoriali.

Viaggiare senza problemi nel 2021: perché stipulare la polizza è importante?

Sicuramente viaggiare è uno dei piaceri più belli della vita, ma la pandemia e la paura di essere colpiti dal virus ancora in corso ci ha fatto capire di quanto sia fondamentale prestare attenzione alle norme sull'igiene per salvaguardare la salute personale e delle persone che stanno intorno.

Oggi con poche ore di volo si possono facilmente raggiungere mete stupende ed esotiche, scoprire nuove culture, modi di vivere e ampliare le proprie conoscenze sul mondo. Viaggiare aiuta a crescere, a migliorare la propria persona, ma soprattutto a guardare le cose sotto diverse prospettive. Grazie ad una gita fuori porta sarà possibile anche lasciarsi alle spalle lo stress e staccare la spina dai ritmi frenetici.



Tuttavia, viaggiare nel 2021 espone a molti rischi ed incertezze, da evitare sottoscrivendo una polizza assicurativa in linea con le specifiche necessità. Oggi sempre più turisti, diretti nelle capitali europee e in ogni parte del globo, decidono di stipulare assicurazioni che diventano parte integrante del pacchetto di viaggio.

Le ragioni che spingono ad acquistare una polizza per viaggio sono molto semplici da comprendere, tenuto conto che la pandemia sta influenzando non poco anche le dinamiche di prenotazione. Specialmente a causa delle restrizioni territoriali è facile andare incontro a contrattempi e inconvenienti che, il più delle volte non causano solo problemi strettamente pratici, ma rovinano completamente la tanto desiderata vacanza.

Le coperture disponibili per il 2021 sono inoltre personalizzabili in base alle specifiche necessità del caso e la più diffusa è sicuramente quella sanitaria, particolarmente consigliata quando si decide di rimanere in Italia o di andare all'estero, ma si teme di contrarre infezioni e malattie.

Le polizze sanitarie per viaggi, nello specifico, coprono le spese per la cura, quelle di degenza presso le strutture sanitarie e gli ospedali, per l'acquisto di farmaci, nonché medicazioni e primo soccorso. Questo genere di polizze si possono estendere anche ai familiari che partecipano al viaggio e, a seconda dei casi, offrono ristoro in caso di rientro a casa anticipato per malattia.

Le polizze di viaggi si possono richiedere non solo per singoli soggiorni, ma anche con modalità annuale. Quest'ultime soluzioni sono particolarmente indicate per tutti coloro che viaggiano spesso per lavoro, studio, sport o piacere.

Assicurazioni di viaggio per il 2021: come scegliere?

Stabilita la destinazione, anche in Italia, la durata del soggiorno e il numero dei viaggiatori sarà possibile scegliere il pacchetto più in linea con le specifiche necessità del caso.

L'offerta è piuttosto vasta e non mancano polizze con coperture e massimali crescenti, oltre a quelle che prevedono l'assistenza medica telefonica tutti i giorni, senza interruzioni e in varie lingue.

Le migliori compagnie che propongono assicurazioni per viaggi permettono di aggiungere al pacchetto base delle garanzie accessorie a copertura di ogni possibile danno e per infezione da Covid-19.

Esistono anche polizze che includono la responsabilità civile, caldamente consigliata quando si teme di causare danni ad altre persone o ai loro beni durante il viaggio, ma anche quelle che garantiscono il rientro d'emergenza per i familiari in caso di infortunio o malattia improvvisa.

Insomma le soluzioni sono varie. In ogni caso è sempre buona regola leggere attentamente le clausole del contratto di assicurazione prima di sottoscrivere e valutare senza alcuna fretta le indicazioni precise sul massimale.

Assicurazioni 2021 AIG

Le compagnie che offrono polizze per viaggio e assistenza medica sono numerose ma non tutte garantiscono condizioni chiare e trasparenti, oltre che prezzi concorrenziali. Il consiglio è quello di concentrare la scelta solo su compagnie esperte che ti permettono di stipulare una valida assicurazione di viaggio e che propongono una vasta scelta di pacchetti.

AIG, ad esempio, permette di creare polizze di viaggio su misura e offre diversi prodotti per venire incontro ad ogni tipo di viaggiatore, sia questo occasionale o portato a spostarsi più volte l'anno e con elevata frequenza.

La compagnia consente inoltre di calcolare il proprio preventivo di spesa online, con poche e semplici mosse, senza premura e comodamente da casa. Le opzioni disponibili prevedono anche la possibilità di assicurare un minore, ma l'intestatario della polizza in questo caso dovrà comunque essere maggiorenne.

I livelli di garanzia, oro, argento e platino, garantiscono coperture e massimali differenziati e non mancano anche garanzie per i viaggiatori amanti degli sport invernali, assistenza in caso di rimpatrio, coperture varie per mancata partenza e diarie ospedaliere.

Assicurazione per viaggio 2021: quali sono i costi?

Diversamente da quello che si potrebbe pensare le assicurazioni per viaggi non richiedono un investimento eccessivo. Vale quindi la pena aggiungere una piccola somma al prezzo del soggiorno per essere certi di ottenere un ristoro a causa di svariati imprevisti, ai quali spesso non è possibile sfuggire.

In linea generale le polizze per singoli spostamenti, che prevedono una copertura fino a 180 giorni e a partire da 24 ore prima della partenza, sono disponibili a tariffe fortemente scontate, sia per coppie che per famiglie.

Alcune formule partono da 5 euro al giorno, sono gratis per bambini e acquistabili con riduzioni fino al 50% per ragazzi. In genere il costo della polizza è commisurato al rischio del viaggio o alle attività che si devono svolgere una volta sul posto, quali sport, escursioni, avventure ecc. A titolo di esempio si pensi ad un fine settimana romantico in Francia e ad un safari in Kenya. L'assicurazione nel primo caso prevede, come è facile intuire, costi maggiormente accessibili.