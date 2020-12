Tav, la Lega: "Folle l'ideologia grillina contro le opere pubbliche"

"La fuga dei senatori del Movimento 5 stelle dal voto sulla Tav in Commissione Lavori pubblici è una testimonianza lampante della folle ideologia grillina contro le opere pubbliche". Lo dichiarano in una nota i Senatori piemontesi della Lega Marzia Casolati, Giorgio Maria Bergesio, Roberta Ferrero, Enrico Montani e Cesare Pianasso.

"La Torino-Lione - proseguono - è un'opera improcrastinabile: ed è evidente quando lo sia visto che il via libera al parere sul contratto di programma della sezione transfrontaliera sia arrivato con voto unanime di tutti gli altri gruppi. È ormai sempre più evidente la spaccatura in seno alla maggioranza, che non riesce a votare unitamente nemmeno su provvedimenti tanto importanti per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese. Il rilancio delle grandi opere pubbliche e i cantieri è fondamentale per il Piemonte come volano dell'economia, assurdo che i senatori del Movimento 5 stelle non si rendano conto di questo".