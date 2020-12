Verso le elezioni, Pentenero rilancia la sua candidatura nel Pd: “Immaginiamo una Torino nuova”

Gianna Pentenero rinnova al Partito Democratico la volontà di scendere in campo e di essere la candidata appoggiata dalla coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative di Torino 2021 .

E’ con una lunga lettera di “fine anno” e di auguri per un 2021 diverso che Pentenero coglie l’occasione per ribadire al Pd la propria disponibilità a prendersi la responsabilità di partecipare alla competizione elettorale: “io metto a disposizione me stessa, la mia storia, le mie esperienze e competenze, ma anche le riflessioni fatte con tante persone, associazioni, gruppi di cittadini, donne e uomini delle istituzioni, che ci hanno portato a immaginare una Torino Nuova. Naturalmente tutti i contributi e le visioni non potranno che arricchire.”