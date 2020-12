Ripresa della scuola, Magliano attacca: “La Giunta non sa da che parte iniziare”

“Il Consigliere chiede, la Giunta quasi non risponde. Terminata la discussione del mio Question Time sul tema, non abbiamo capito, anzi proprio non ci è stato detto, quali saranno le modalità di ripresa dell'anno scolastico: ritorno sui banchi giovedì 7 gennaio? Lunedì 11? Secondo quali modalità? Con quali criteri? Chi vivrà, vedrà. Poco importa a questa Giunta, evidentemente, che le famiglie, e con loro alunni e docenti, abbiano la necessità di organizzarsi per tempo. Il tempo per pianificare ci sarebbe stato, in abbondanza: ma la Giunta ha sprecato settimane intere” prosegue Magliano .

“Mi preoccupa anche la mancata volontà, da parte della Giunta, di prendersi la responsabilità della scelta relativamente all'ipotesi di una riformulazione del calendario scolastico. “A oggi non sono in programma revisioni del calendario, ma c'è la nostra disponibilità in merito in caso di urgenza" (così, a verbale, l'Assessore Chiorino) è una bella formula per passare la palla al Governo. Ancora una volta. Studenti, docenti e famiglie piemontesi meriterebbero ben altro rispetto. Delle due l'una: o si sostiene che la DAD sia una modalità di insegnamento in tutto equiparabile alle lezioni in presenza o si parla di "tempo perso da recuperare". Sostenere le due posizioni contemporaneamente non ha senso: la Giunta decida” conclude il consigliere regionale.