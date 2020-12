Torino, installata la segnaletica sulla pista ciclo-pedonale dell'area ex Paracchi

Pista ciclabile dell'area ex Paracchi

“Le numerose e incessanti segnalazioni e richieste hanno portato, finalmente, a una grande vittoria”: a esultare è il Coordinamento dei Comitati della Circoscrizione 4 per l'installazione della segnaletica verticale e la tracciatura di quella orizzontale sul percorso ciclo-pedonale dell'area ex Paracchi, al centro del progetto Green Belt attraverso il collegamento con la nuova ciclabile di via Calabria.

Il tracciato costeggia il fiume Dora lungo gli omonimi giardini di via Pianezza, partendo da corso Svizzera per poi risalire su corso Potenza: “La segnaletica - dichiara il segretario del comitato C4 Lorenzo Ciravegna - è stata installata in entrambi gli ingressi. Questo è l’ennesimo esempio che quando i cittadini segnalano, ed hanno un riferimento degli uffici tecnici competenti, i risultati si ottengono”.

Gli obiettivi dei comitati, però, non si fermano qui: “In futuro - prosegue Ciravegna - auspichiamo un collegamento anche alla pista ciclabile 'Robert Baden Powell', nella speranza che venga riaperta al più presto. Un grazie sincero all’assessora Lapietra, agli uffici tecnici competenti e al dirigente dell’ufficio segnaletica Maurizio Calcani”.