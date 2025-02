Visite ed esami il sabato, la domenica e di sera: la Regione prova a ridurre le liste di attesa: "50 mila prestazioni entro giugno" [VIDEO]

Visite ed esami il weekend e la sera: è questa la soluzione messa in campo dalla Regione per ridurre le lunghissime liste di attesa negli ospedali del Piemonte. L'iniziativa è partita da gennaio e punta a effettuare 50 mila prestazioni nei primi sei mesi del 2025, per poi valutarne la continuazione. Le 19 aziende sanitarie piemontesi hanno accettato di chiedere ai propri dipendenti di effettuare le ore extra di sabato, domenica o in orario serale, in alcuni casi anche fino alle 23 come nei casi di esami radiologici e risonanze magnetiche nelle asl di Vercelli e Cuneo.

Ma l'aumento degli orari di visita non è l'unica strada con cui la Giunta Cirio sta provando a recuperare il gap. "Stiamo lavorando ad altre iniziative - ha spiegato l'assessore alla sanità Federico Riboldi -. Un tavolo con le forze sindacali per unire medicina territoriale e sanità ospedaliera; un nuovo CUP performante con l'intelligenza artificiale, un nuovo contratto per i centralinisti che riceveranno una nuova formazione e un nuovo canale per le disdette, che oggi covano in alcune specialità un quarto delle prestazioni; infine una control room al Grattacielo Piemonte dove le direzioni si troveranno con me per fare il punto e verificare l'efficacia delle misure messe in campo. Abbiamo incrementato il fondo per le liste di attesa di 12 milioni di euro quest'anno, si passa da 25 a 37 milioni di euro grazie all'impegno del governo regionale e alle maggiori ripartizioni provenienti da Roma. Una cifra sostanziosa che può placare le polemiche relative alla presenza di fondi. I fondi il governo regionale li ha perché sa come metterli in campo e sa come dare delle priorità".