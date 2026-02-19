Nelle tabaccherie del Torinese nuovi Pos per l'emissione dei biglietti GTT

Il Gruppo ha dato il via ad una campagna di sostituzione

Piccola novità per chi acquista il biglietto dei bus nelle tabaccherie e nei bar: GTT sta infatti provvedendo alla sostituzione dei POS per l'emissione dei ticket. Le rivendite di giornalieri, settimanali e mensili si confermano uno degli assi della strategia commerciale del Gruppo: il 42% dei tagliandi viene infatti comprato qui.

I numeri

A fornire i dati l'azienda di corso Turati, durante la discussione di una mozione del consigliere della Lega Fabrizio Ricca che chiedeva di migliorare il servizio POS. Nel Torinese sono presenti 1.168 punti vendita di biglietti: 943 nell'area urbana del capoluogo e prima cintura, a cui se ne aggiungono 225 nel resto della provincia.

Di queste mille e quarantasette dispongono del piccolo apparecchio nero che "carica" i biglietti GTT.

Campagna di sostituzione