Botti di Capodanno ad Aurora, Alessi (FdI): “Sembrava una guerra, situazione inaccettabile”

“Inutile scrivere i regolamenti se poi non si applicano” a lanciare questo monito, dopo la notte di Capodanno, è la capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi.

Il riferimento è ai botti esplosi – come avvenuto anche in altre zone di Torino - dai molti residenti nel quartiere Aurora che, nonostante il coprifuoco imposto a causa della pandemia e agli storici divieti messi in campo a livello comunale, non hanno rinunciato a scendere in strada per 'festeggiare' l'arrivo del 2021.

“Sembrava una guerra”

Secondo Alessi, lo scenario era simile a quello di uno scontro bellico: “I botti – aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia – sono vietati ma la sera di Capodanno sono durati per ore. La situazione era pericolosa ed inaccettabile: sembrava ci fosse la guerra, altro che i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo. Presenterò un’interpellanza per avere chiarimenti dal Comune, a cosa serve scrivere i regolamenti se poi non si attuano?”.

I regolamenti

A tal proposito, il regolamento di polizia urbana della Città stabilisce (come ricordato anche da un comunicato stampa pubblicato il giorno di San Silvestro, ndr) che è “tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutte le vie, piazze e aree pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone nonché entro un raggio di 200 metri da ospedali, case di cura, comunità varie e ricoveri di animali”.

A rinforzo, il regolamento per la tutela degli animali aggiunge che “l'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali”.