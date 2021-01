Il ministro Speranza sposta la riapertura degli impianti sciistici dal 7 al 18 gennaio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021.

"Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome - recita un comunicato del Ministero della Salute - avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts".



Quindi, niente riapertura il 7 gennaio: sotto esame il protocollo per la capienza degli stessi impianti. Le richieste del Comitato tecnico scientifico erano quelle di fissare un tetto del 50%, come per il trasporto pubblico, per ovovie e cabinovie, mantenendo il 100% per le seggiovie senza calotta ma con mascherina obbligatoria.

A stretto giro di posta, è arrivato il comunicato congiunto degli esponenti delle varie regioni alpine (e dell'Abruzzo), sulla decisione dell'esecutivo. "Il Governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome: siamo soddisfatti della decisione del Ministro Speranza. Oltre all’approvazione del protocollo - per cui aspettiamo la definitiva validazione del CTS - avevamo chiesto una data certa per permettere all'intero mondo della montagna invernale di prepararsi a dovere".

"Grazie al lavoro di squadra delle Regioni e delle Province autonome iniziato in Commissione Turismo abbiamo una data di apertura credibile e seria: il 18 gennaio. Ora si può finalmente ripartire in sicurezza", conclude la nota, firmata tra gli altri da Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte.