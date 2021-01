Asti Cuneo, Bergesio - Gastaldi (Lega) "Bene Gualtieri, sblocco definitivo lavori è nostra vittoria"

"Il ministro Gualtieri ha firmato gli atti aggiuntivi di Astm con il Mit sull'Asti Cuneo per lo sblocco dei cantieri. Una notizia che non solo il Piemonte ma tutto il Paese aspettava da tempo. Dopo 12 anni di vuote promesse e di false ripartenze, di battaglie dentro e fuori il parlamento, i lavori per il completamento dell'autostrada A33 Asti Cuneo, un'infrastruttura strategica per il territorio e le sue comunità, potranno finalmente riprendere. Per la Lega, che sulla questione ha sollecitato più volte nelle ultime settimane il ministro dell'Economia, si tratta di una vittoria importante. Oggi è una data storica perchè manteniamo un impegno preso con i cittadini, la dimostrazione che quando ci sono la serietà, la buona volontà e la dedizione i risultati si ottengono. Un ringraziamento, infine, al ministro Gualtieri per avere contribuito a superare questa situazione di stallo. Ora ci attendono tre anni di lavori per completare i 9 km mancanti!! La nostra terra merita di più".

Lo scrivono in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e Flavio Gastaldi deputato.