Con Carmagnola si chiude il primo turno di vaccinazioni anti Covid dell'Asl To5

Con il personale sanitario di Carmagnola si è chiuso il primo turno delle vaccinazioni anti Covid nell’Asl To5. Iniziate il 31 dicembre a Chieri, sono proseguire sabato 2 a Moncalieri e, oggi, domenica 3 gennaio all'ospedale San Lorenzo.

“Le procedure di vaccinazione stanno continuando senza particolari criticità – ha detto il Direttore generale Massimo Uberti - Da domani, lunedì 4, inizieremo in contemporanea sulle tre strutture che ricordiamo essere negli spazi del medico competente in vicolo Raffaello per Moncalieri, in piazza Silvio Pellico per Chieri e nelle stanze della Fisiatria e riabilitazione dell’Ospedale San Lorenzo per Carmagnola. Sarà anche il primo giorno per le vaccinazioni del personale e gli ospiti delle Rsa”.

Il primo ad essere vaccinato nell’Asl To5 è stato a Chieri il direttore della Struttura di Anestesia e Rianimazione Alessandro Mastroianni. A Carmagnola la prima a sottoporsi alla vaccinazione è stata il medico anestesista Simona Erbetta, mentre a Moncalieri è stato il cardiologo Giovanni Scrima.