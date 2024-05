Persona investita dal treno a Cambiano: circolazione sospesa in entrambe le direzioni sulla Torino-Genova

Dramma questa mattina lungo la linea ferroviaria Torino-Asti. All'altezza di Cambiano, infatti, una persona è stata investita dal convoglio che stava passando in quel momento sui binari.

Subito sono scattate le operazioni di soccorso, così come le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se non si esclude che possa trattarsi di un gesto volontario.

La linea è stata sospesa in entrambe le direzioni. Il treno interessato proveniva da Genova e andava verso Torino. Disagi per chi deve utilizzare quel tratto di collegamento ferroviario.



Si è tornati alla normalità intorno alle 15.