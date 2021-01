Il 6 gennaio "Vaccine Day dell’Asl Città di Torino”

Mercoledì 6 gennaio è il “Vaccine Day per i MMG e PLS dell’Asl Città di Torino”, il giorno di partenza del vaccino anti-Covid per i cosiddetti “medici di famiglia”.

Quattrocentoquaranta i medici già convocati presso le sedi vaccinali aziendali, allestite per la somministrazione del vaccino. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono tra il personale più esposto al rischio di un contagio da Covid e, per questo, l’ASL Città di Torino ha dedicato loro un’apposita sessione vaccinale in un giorno in cui gli studi medici sono chiusi, proprio per favorirne la massima partecipazione.

L’adesione al vaccino anti-Covid da parte dei medici di medicina generale e dei

pediatri di libera scelta costituisce un elemento trainante alla campagna di vaccinazione, per la posizione di testimonial che i medici rivestono nei confronti dei loro assistiti.

"E’ importante che i medici siano protetti, diventando una barriera nella diffusione del virus", sottolinea l'Asl Città di Torino.