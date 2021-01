Paura a Nichelino, preso a sassate bus della linea 35

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, a Nichelino per tre ragazzini che hanno preso a sassate la navetta della linea 35 che collega Nichelino con il centro commerciale Mondojuve e il villaggio Dega di Vinovo.

Il mezzo era all’altezza della stazione ferroviaria, quando l’autista ha visto sbucare fuori quei tre giovani che hanno tirato una grossa pietra. Per fortuna non ha colpito nè il guidatore e nemmeno alcun passeggero. La corsa è stata logicamente bloccata, con la chiamata ai carabinieri per denunciare l’accaduto.

E subito la mente è andata a quanto successo nel weekend al Boschetto, con il raid vandalico e il rogo appiccato all'esterno del comitato di quartiere.