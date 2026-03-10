 / Cronaca

Cronaca | 10 marzo 2026, 16:04

Presidiano il palazzo, ma i bagni interni sono "off-limits": scoppia il caso dei poliziotti in Prefettura

Agli agenti del Reparto Mobile è consentito solo l’uso dei wc per gli esterni. Il sindacato attacca i vertici: "Siamo presenze secondarie in casa nostra"

Scoppia il caso dei poliziotti in Prefettura

“I poliziotti non sono 'ospiti graditi' in Prefettura, nemmeno per andare in bagno": è questa la denuncia che arriva SIULP Torino. Gli agenti del Reparto Mobile, incaricati di presidiare l'istituzione in piazza Castello e garantire l’ordine pubblico, hanno ricevuto un trattamento che li fa sentire “di serie B” nel momento in cui hanno chiesto di poter utilizzare i servizi igienici della sede.

Vietato l'utilizzo dei bagni interni 

"Secondo disposizioni, che sembrerebbero provenire dai vertici della struttura- spiega il sindacato di Polizia - l’accesso ai bagni interni sarebbe riservato esclusivamente al personale della Prefettura". Gli agenti impegnati nel servizio di sicurezza devono invece utilizzare quelli esterni".

"Evidentemente - prosegue l'organizzazione sindacale - il fatto che siano lì per garantire la sicurezza dell’edificio, presidiare gli ingressi e tutelare le istituzioni non è ritenuto sufficiente per essere considerati personale che svolge una funzione essenziale all’interno di quella stessa struttura".

"In un Paese in cui chi garantisce l’ordine e la sicurezza viene spesso trascurato o trattato come presenza secondaria persino per l’utilizzo di un bagno, la retorica sul rispetto delle forze dell’ordine rischia di suonare sempre più vuota" conclude il SIULP.

Cinzia Gatti

