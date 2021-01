Rivalta, inaugurati gli ambulatori nella rinnovata struttura di piazza Martiri

L'ex biblioteca di piazza Martiri da oggi ospita gli studi dei medici della Medicina di Gruppo di Rivalta. Sono stati loro i primi, questa mattina, dopo il taglio del nastro, a entrare nei rinnovati locali della struttura destinata a accogliere ambulatori e servizi di medicina territoriale.

Si sono infatti conclusi nelle ultime settimane del 2020 i lavori di ristrutturazione e collaudo dello storico palazzo che, negli anni, è stato prima Municipio e poi sede della biblioteca “Silvio Grimaldi”. Per la ristrutturazione dell'immobile, di proprietà comunale, la Città di Rivalta ha messo a disposizione 400mila euro. Il cantiere aveva aperto i battenti il 15 aprile del 2019, dopo che la Regione Piemonte aveva approvato il progetto presentato dalla Città di Rivalta e dall'Asl To3.

A realizzare l'intervento di ristrutturazione la Mar.Sal Restauri srl di Napoli. Il progetto, che proprio in questi giorni inzia a prendere forma, punta a racchiudere in un unico luogo più attività: oltre alla medicina di base con 8 medici di medicina generale, il palazzo potrà ospitare ambulatori specialistici e infermieristici, oltre agli sportelli per le funzioni amministrative, dal ritiro dei referti alle prenotazioni.



L'intento della Città è infatti quello di mettere a disposizione della comunità una struttura rinnovata e all'avanguardia, in grado di rispondere alle necessità di salute pubblica, accessibile a tutti, radicata nel territorio e vicina ai cittadini. Un percorso che Rivalta ha intrapreso ancor prima che la pandemia di Coronavirus rendesse evidenti i rischi di una sanità frammentata e priva di vero coordinamento e che vede ora il compimento di un primo e importante passo.



Anche per questo, nelle prossime settimane, come da intese con l'Azienda Sanitaria Locale, verranno trasferiti in piazza Martiri servizi e prestazioni che l'Asl To3 attualmente eroga nei locali ospitati nella palazzina adiacente al Palazzo Comunale in via Balma 3.

"La nostra Casa della Salute è il primo passo di un grande progetto ed è partita ben prima dell'emergenza Coronavirus: purtroppo gli eventi di questi ultimi mesi hanno reso ancor più evidente che occorre investire e investire bene sulla medicina del territorio", ha detto il sindaco di Rivalta Nicola de Ruggiero.