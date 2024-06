Bmt: "Grande successo all'evento NeXt index ESG – Impresa sostenibile®"

Ottenere l’attestazione di sostenibilità attraverso il “NeXt index ESG – Impresa sostenibile®” (prima certificazione d’impresa in questo ambito riconosciuta a livello nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy) rappresenta la carta vincente per mostrare a partner e clienti quanto forte sia la sensibilità dell’azienda nei confronti dei temi sociali, ambientali e di governance, così da migliorarne la reputazione e ampliarne il business: è questa, in sintesi, la conclusione emersa dall’incontro organizzato per imprenditori e pubblici amministratori del territorio il 26 giugno da Banca Territori del Monviso. La stessa banca è stata la prima in Piemonte a vedersi assegnare questa certificazione, con un rating BB, per il suo impegno nel ridurre l’impatto ambientale, rafforzare il confronto con le realtà sociali locali e migliorare l’ambiente di lavoro per i propri dipendenti. L’evento, organizzato a Carmagnola nella sede centrale dell’istituto, ha coinvolto il Presidente Alberto Osenda e il Direttore Generale Luca Murazzano che hanno aperto i lavori e spiegato il percorso ESG di Banca Territori del Monviso con NeXt Economia. Insieme a loro Lorenzo Kasperkovitz, Responsabile Relazioni Esterne e Sostenibilità del Gruppo Cassa Centrale, e Alessandro Bastonero, Referente ESG di Banca Territori del Monviso, hanno illustrato il percorso del Gruppo Cassa Centrale e come BTM abbia costituito un’apposita cabina di regia per coordinare le attività interne in ambito ESG. Le Banche di Credito Cooperativo hanno già insito nella loro natura di imprese cooperative un ruolo importante e riconosciuto nello sviluppo sostenibile, in particolare delle comunità in cui svolgono l’attività d’impresa. «In coerenza con questo spirito, nella definizione del proprio approccio alla Sostenibilità, il Gruppo Cassa Centrale ha scelto di sviluppare un percorso rispettoso delle specificità che lo contraddistinguono, che coniuga i principi cooperativi con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - ha sottolineato Lorenzo Kasperkovitz -. In questi primi 5 anni di operatività del Gruppo, i risultati sono già molto significativi sia nell’ambito ambientale, con la riduzione del 50% delle emissioni di anidride carbonica, sia nel sociale, con 94mila iniziative sostenute tra sponsorizzazioni e liberalità, per oltre 156 milioni. Un impegno concreto che continuerà».

A seguire, sono intervenuti Lorenzo Semplici, Responsabile del Centro Studi e Valutazioni di NeXt Economia, che ha raccontato la metodologia e i risultati di sintesi del NeXt Index ESG, e Mauro Manassero, Direttore Operations BTM, che ha invece illustrato le politiche passate e future della Banca in ambito sociale, ambientale e di governo societario. In conclusione Andrea Rolfo, Responsabile Crediti BTM, ha approfondito le nuove regole di Basilea III e il riflesso del “rating ESG” sul pricing del credito: per questo è importante, per le imprese, seguire un percorso analogo a quello di Banca Territori del Monviso, che viene messo a disposizione delle aziende clienti della cooperativa di credito con progettualità taylor made appositamente elaborate per loro da Next Economia e BTM.

«L’analisi degli indicatori del Next Index® Esg ha messo in luce i punti di forza del nostro modo di fare banca, da oltre 70 anni attenti alle Comunità in cui operiamo e all’ambiente, sia naturale, che sociale, circostante. – ha commentato il Direttore Generale BTM Luca Murazzano –. Ora che abbiamo acquisito maggior consapevolezza, possiamo e dobbiamo essere ancora più proattivi nell’affiancare le imprese per agevolare la loro transizione energetica, ecologica, digitale e sociale. Gli impatti che i fattori ESG avranno sul posizionamento strategico prospettico delle piccole e medie imprese sono una sfida che raccogliamo e vogliamo vincere insieme a loro».

Tra le ultime iniziative intraprese da Banca Territori del Monviso in ambito sociale c’è il supporto al progetto “Negozio Amico”, avviato in Piemonte dalla Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi. Si tratta di una rete di punti vendita, esercizi pubblici, botteghe artigiane e piccole aziende impegnate a portare avanti azioni concrete di solidarietà nei confronti di chi abbia bisogno di aiuto. «Abbiamo voluto essere a fianco di queste attività – spiega il Presidente BTM Osenda -. Tra loro ci sono quelle che offrono colazioni ai più bisognosi, borse spesa alle famiglie fragili, generi di prima necessità in caso di calamità naturali: sono azioni di solidarietà avviate da Specchio dei Tempi e rese possibili grazie alla sensibilità e alla disponibilità di questi esercenti, azioni e imprenditori ai quali vogliamo confermare il nostro sostegno».

BTM-Banca Territori del Monviso s.c., prima banca in Piemonte ad ottenere la certificazione di Impresa Sostenibile secondo lo standard Next Index® ESG, opera da oltre 70 anni nelle province di Cuneo e Torino con 20 filiali a servizio di oltre 9850 soci e 28.500 clienti. Dal 2019 è parte del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale che, con oltre 12.000 dipendenti, 1480 sportelli e masse amministrate per ca. 117 mld€, si posiziona tra i primi 10 gruppi bancari nazionali.

NExT-Nuova Economia per Tutti ha sede a Roma ma struttura a rete, rappresentando oltre 50 organizzazioni tra cui: associazioni di consumatori, datoriali, ambientali e di tipo sociale, sindacati, università e realtà di diversi ambiti della società civile, tutte impegnate verso un cammino di sostenibilità integrale. Da oltre 10 anni contribuisce ad elaborare, promuovere e realizzare un nuovo modello di economia: sostenibile, civile e partecipato.