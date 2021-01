L'Associazione Progetto per Chieri esprime solidarietà a Rachele Sacco

L'Associazione Progetto per Chieri esprime la sua solidarietà alla consigliera comunale Rachele Sacco, vittima di "vili insulti e minacce comparsi nei giorni scorsi sui muri di via Monti".

"La Sacco è da tempo impegnata nel sostenere i diritti dei residenti delle case Atc chieresi. Dopo aver riconosciuto alle persone che le abitano il diritto alla casa andrebbe loro garantita anche la sicurezza e il benessere. La Sacco lotta contro il degrado e la criminalità ed ora è diventata bersaglio di ignoti che vorrebbero l'anarchia per agire nell'illegalità indisturbati".

"Chiediamo che sia fatta chiarezza e siano individuati i responsabili delle scritte, ma più di tutto che i residenti delle Atc vedano ripristinata la legalità e che la consigliera possa svolgere in serenità il suo incarico senza timore di minacce e ritorsioni", conclude l'Associazione Progetto per Chieri.

“Vorrei esprimere la mi solidarietà e quella del Gruppo di Forza Italia in Regione Piemonte per le scritte ingiuriose di cui è stata oggetto la consigliera comunale di Chieri Rachele Sacco. Le minacce che sono apparse sui muri di via Monti sono un vile attacco al suo lavoro per la legalità e il diritto alla casa che ha sempre portato avanti con dedizione e passione. Sono certo che questo attacco la stimolerà ancora di più nella sua attività amministrativa, da sempre dedicata a Chieri”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo in Regione Paolo Ruzzola.