Conca del Pra: finiti i lavori di Alpi Rocce e riaperta la strada dopo la frana

La strada per la Conca del Pra è stata riaperta ieri (venerdì 27 giugno) alle auto di tutti gli aventi diritto, ai pedoni e ai ciclisti. La pista agro silvo pastorale che parte dalla frazione Villanova era stata chiusa a causa di una frana e poi parzialmente riaperta per chi svolge attività economica.

“La ditta Alpi Rocce ha completato i lavori necessari per la mitigazione del rischio di ulteriori frane in quel punto della strada. Da ieri mattina quindi la pista è di nuovo aperta” comunica Mauro Vignola, sindaco di Bobbio Pellice.

Ma non è finita l’attesa per i turisti che alla Conca vogliono salire in auto pagando un tagliando di 10 euro in trattoria Villanova: “Saremo pronti a riaprire la pista anche per loro la prossima settimana” annuncia Vignola.