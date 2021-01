Carbone per Appendino, Liardo (FdI): "Lo mandano automobilisti e abitanti delle periferie"

Due sacchi di carbone per la sindaca di Torino Chiara Appendino. A recapitarli direttamente in Comune è stato l'esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, in occasione della festa dell'Epifania.

"Basta fare un giro in città per rendersi conto che il sindaco Appendino merita solo carbone - ironizza Liardo -. Questi due sacchi arrivano dalle periferie della città, prima abbandonate dalla sinistra e poi illuse dai grillini, e dagli automobilisti in balia di una viabilità assurda. In questi 5 anni Appendino ha collezionato insuccessi: degrado, piste ciclabili improvvisate che penalizzano la viabilità e provocano sinistri, occasioni economico-culturali mancate, promesse di "ripartenza" non mantenute. Speriamo che l'Epifania, che tutte le feste porta via, possa essere di buon auspicio portando via al più presto da Torino anche decenni di pessima amministrazione di sinistra e cinquestelle".