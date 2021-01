Nel “Vaccine day” all'Asl To5 già coinvolti 110 tra medici di base e pediatri

Sono stati 110 tra medici di base, pediatri e Usca coloro che oggi, mercoledì 6 gennaio, si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid nelle tre sedi di Moncalieri, Chieri e Carmagnola dell'Asl To5, tra le 8.30 e le 16.30.

Alta l’adesione tra i dipendenti: in totale, finora, ne sono stati vaccinati oltre 500. Da ieri, inoltre, è iniziata la campagna di vaccinazione presso le Rsa. Nella mattinata odierna, in compagnia del proprio medico curante che si sottoponeva alla vaccinazione, è passato anche il dott. Antonio Rinaudo, coordinatore dell'area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi, che ha dichiarato: “Tutto sta procedendo per il meglio: sia il personale medico che quello infermieristico stanno rispondendo positivamente, consapevole del ruolo fondamentale che devono svolgere in questa delicata fase".

"Il dato è ulteriormente confermato dalla massiccia adesione di medici di base, pediatri e Usca, un segnale che deve essere percepito positivamente dagli assistiti”, ha concluso Rinaudo.