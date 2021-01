I 5 motivi per utilizzare una bici elettrica

L'automobile e i mezzi di trasporto che sfruttano carburante per muoversi sono, a ragione, considerati tra le invenzioni umane più geniali. Pensateci bene, tutti possono spostarsi autonomamente e coprire, volendo, grandi distanze senza effettuare troppe preparazioni. Qualora decidiate di visitare un altro paese confinante vi basterà utilizzare il vostro mezzo di trasporto per raggiungerlo senza troppi problemi, cosa che ai nostri antenati sarebbe costata ben più di qualche ora di viaggio nel comfort di un abitacolo.

Ciononostante, non bisogna considerare l'auto o la moto gli unici mezzi di trasporto degni di nota poiché esistono anche altri strumenti, come la bicicletta. Molti staranno già facendo roteare gli occhi al cielo, sottolineando come pedalare comporti molta più fatica rispetto a guidare un'automobile che garantisce la locomozione tramite un motore, tuttavia, così come le auto anche le bici hanno visto molti cambiamenti nel tempo e oggigiorno sono disponibili sul mercato delle comodissime bici elettriche. Vediamo insieme quindi i cinque motivi per cui potrebbe valere la pena utilizzarle.

Impatto ambientale

Inutile dirlo, le automobili a benzina, diesel e altri carburanti fossili inquinano e, sebbene gli esperti in materia siano sempre alla ricerca di metodi alternativi per ridurre l'impatto ambientale, in realtà quello dato da una bici elettrica è infinitamente inferiore rispetto a quello di altri veicoli. Se avete a cuore le sorti del pianeta, sfruttare di tanto in tanto la bici elettrica per raggiungere luoghi non particolarmente lontani, magari come il luogo di lavoro, potrebbe farvi sentire più responsabili e meno in colpa per le emissioni di gas nocivi.

Se la questione inquinamento non vi motiva abbastanza, però, vi ricordiamo che usare la bici elettrica comporta anche un notevole risparmio, non dovrete infatti più fare il pieno di benzina, pagare parcheggi per sostare in determinati luoghi, non dovrete sottoporla a una revisione costante e, soprattutto, non c'è alcuna necessità di sottoscrivere una polizza assicurativa per circolare.

Pedalare quando vi va

Andare in bicicletta è faticoso poiché per spostarsi bisogna pedalare e, chi non è abituato, difficilmente penserà di lasciare a casa il motorino per spostarsi con la bici. Se vi presentaste a lavoro completamente sudati non solo verreste giudicati male dai colleghi ma probabilmente non avreste più le energie per affrontare una lunga giornata lavorativa. In questo frangente entra in gioco la comodità della e-bike che consente di viaggiare anche senza pedalare quando se ne presenta la necessità.

Se avete un appuntamento e non volete far tardi, magari restando imbottigliati nel traffico come accade con l'automobile, basta utilizzare la bicicletta elettrica in modalità assistita mentre se volete semplicemente fare un giro per la città potrete disattivarla e pedalare come se foste a bordo di una normale bici. Secondo studi statunitensi, solo il 50% degli intervistati utilizzava una bicicletta a cadenza giornaliera mentre dopo aver acquistato una e-bike il numero è salito al 90%, dimostrando quindi che tale mezzo di trasporto incentiva l'uso della due ruote.

Facile da portare con sé

Sul mercato esistono anche delle biciclette elettriche pieghevoli, che con alcune semplici mosse possono occupare molto meno spazio ed essere trasportate a mano su percorsi che richiedono di camminare. Per esempio ci sono utenti che devono utilizzare altri mezzi di trasporto sul tragitto casa-lavoro come treni o autobus: giunti alla fermata o alla stazione vi basterà piegare la bici e portarla a mano come se fosse un bagaglio, per poi aprirla e utilizzarla nuovamente una volta giunti a destinazione.

Non solo città

I più penseranno che si tratti di un mezzo di trasporto comodo esclusivamente per le strade della città ma anche questo luogo comune è da sfatare poiché la bici elettrica, raggiungendo fino a 25 km/h, permette di coprire distanze notevoli, per raggiungere magari zone di campagna dove passare giornate in compagnia della propria famiglia, pedalando tutti insieme su percorsi naturali.

Adatta a tutti

Ultimo motivo che prendiamo in considerazione ma estremamente importante poiché scioglie qualsiasi dubbio: non bisogna essere atleti per utilizzare la bici elettrica. Sfruttando questo mezzo potrete mantenervi in forma dal momento che richiede comunque un minimo di pedalata, tuttavia elimina la fatica che potrebbe rappresentare una salita improvvisa o un percorso per esperti.

Qualora siate interessati a dotarvi di questo mezzo ecologico e di comodo utilizzo, sia in città sia in campagna, su questo sito web potete trovare i migliori kit per bici elettrica, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti appositamente selezionati per voi.