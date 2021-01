Il Covid mette in isolamento i rifugi alpini, Uncem: "I gestori sono rimasti senza ristori"

Complessivamente le strutture sono circa 1500 in tutta Italia, attori importanti dell’economia montana. "I rifugi non hanno beneficiato di ristori in quanto questi calcolati sul fatturato dei primi mesi del 2020 quando queste strutture non erano aperte o con flussi turistici fortemente ridotti. In altri casi, non è stato possibile fare richiesta di bonus ristoranti o bar da parte dei gestori a causa di codici ateco primari non rientranti in quelli beneficiari di sovvenzioni legate all'emergenza sanitaria - sottolinea Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte -. I rifugi erano inoltre esclusi dai potenziali beneficiari del 'bonus ristoranti', il contributo a fondo perduto per gli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari locali. Un'anomalia grave - insiste Colombero - stante il fortissimo radicamento territoriale di queste strutture, che per tradizione e cultura utilizzano solo materiali locali nelle loro preparazioni".