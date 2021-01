Anagrafi, la situazione “migliora”: 60 giorni l’attesa per una carta d’identità. Rebus via Leoncavallo

Si intravede la luce in fondo al tunnel delle anagrafi e delle carte d’identità. Seppur lentamente, infatti, si riducono i tempi d’attesa per il rinnovo dei documenti: rispetto ai cinque mesi di tempo per fare la carta d’identità dello scorso ottobre, l’attesa è scesa ai 60 giorni attuali.



A renderlo noto è l’assessore con delega ai servizi anagrafici Sergio Rolando, rispondendo a un’interpellanza firmata dai consiglieri Petrarulo, Curatella, Scanderebech e Parlacino.



Se nelle anagrafi decentrate le pratiche vengono ormai lavorate immediatamente, previo appuntamento, in sede centrale vengono elaborati tra i 70 e i 100 documenti al giorno: in via Giulio, anche grazie agli appuntamenti aggiuntivi del sabato mattina, i tempi d’attesa sono di circa 60 giorni per un nuovo documento.



Per quanto riguarda le domande di immigrazione online, le pratiche arretrate risultano 3.700, mentre per i cambi di indirizzo online si parla di 4.620 pratiche. Il ritardo delle domande di certificazioni storiche è stimato in 1.100 domande, mentre quello dei certificati è di 5.550.



Se è vero che la situazione sta migliorando, è altrettanto vero che la riapertura delle sedi centrali di via Leoncavallo e piazza Astengo rimane un rebus: “Non è possibile ipotizzare la riapertura di via Leoncavallo” ha ammesso Rolando, che ha spiegato come sia volontà dell’amministrazione installare quantomeno un totem per l’emissione di certificati. “Per piazza Astengo sono necessarie ristrutturazioni per obsolescenza dei locali. Anche qui, in attesa del compimento dei lavori, installeremo un totem”.



Non soddisfatto il consigliere Petrarulo: “L’anagrafe di via Leoncavallo va aperta subito, sono disponibile ad andare io allo sportello. Torino Nord non può non avere questo servizio”.