Da Venaria alla prima serata: la Spider lusso porta il Gruppo 296 Model su Canale 5 (e pure su RaiTre)

Non sarà una Torpedo blu, ma il modello di latta di auto a pedali della Spider Lusso del 1936 è passata a prendere, idealmente, il Gruppo 296 Model Venaria e l'ha accompagnato al programma "C'è posta per te", su Canale 5, presentato dalla Maria nazionale, la De Filippi. Il modello d'auto, fedele riproduzione della Giordani, appartiene al socio Antonio Iorio, noto collezionista venariese, che grazie ai suoi rari pezzi, permise, insieme all'associazione di modellisti del presidente Rino Ciotola, alla Pro Loco Altessano - Venaria Reale, con il patrocinio della Città di Venaria Reale, di realizzare la frequentatissima e gradita mostra "Auto a pedali", nell'autunno del 2019. Altri tempi.



Sabato 9 gennaio, nella trasmissione andata in onda in prima serata, sulla rete Mediaset, la Spider Lusso ha contribuito alla realizzazione dei sogni dei concorrenti alla trasmissione. L'auto in scena era guidata da un bambino e nell'inquadratura compariva una palla che raffigurava la Luna e un carrellino che trasportava una scatola. "Il momento ci rende orgogliosi e fieri - afferma Ciotola del 296 Model Venaria - perché comunque un personaggio noto a Venaria come collezionista, ha visto le sue "bambine", come le chiama lo stesso Antonio Iorio, in televisione e in un programma visto da milioni di spettatori. Tutto questo è stato possibile, anche grazie ai servizi realizzati su VenariaTv, agli articoli dei giornali locali e alle tante foto pubblicate sui social, che nell'occasione della mostra vennero scritti dai giornalisti e dalle testate non solo locali, a cui, ancora oggi, va il nostro ringraziamento e quello del socio Antonio Iorio".



Casualmente, anche nella serata di domenica 10 gennaio, Maria De Filippi, ospite del programma "Che tempo che fa", su RaiTre, condotto da Fabio Fazio, ha reso ancora protagonista il modello Giordani della Spider Lusso del 1936 di proprietà di Iorio, apparso nelle fotografie che hanno accompagnato l'intervento della De Filippi. Un gran successo, che inorgoglisce l'associazione e il collezionista venariese.