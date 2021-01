Superbonus tra rischio e confusione: funzionerà? La parola all'amministratore di condominio [VIDEO]

Le incognite però sono presenti, inutile negarlo. A fare un esempio concreto è lo stesso titolare dello Studio Bruma: "Quando sento dire 'qualche condominio è già partito' in quel caso mi preoccupo". Il motivo? "Se sono un ingegnere che viene a fare la verifica sul tuo condominio e ti dico che dai parametri inseriti per fare un progetto energetico il tuo condominio non riesce a superare le due classi con gli interventi trainanti, ma è necessario effettuare qualche intervento trainato come l'infisso o il fotovoltaico, devo entrare in casa tua. La legge dice che non può esserci abuso edilizio nell'alloggio in cui viene fatto l'intervento: se tu hai creato in casa tua uno sgabuzzino e non hai fatto la scia, quindi non hai sanato l'intervento, tu sei fuori dal Superbonus. E come lo sei tu, lo è tutto il condominio" racconta Bruno.