Coronavirus, Fregolent (IV): "Inaccettabile governo sia immobile sulla questione sci"

"Lo sci non è soltanto uno sport o una attività invernale, è soprattutto il motore dell'economia e dell'occupazione di interi territori". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.



"L'immobilismo del governo, anche in questo settore, è inaccettabile. Italia Viva da mesi sta ponendo questo tema, con precisi e chiari atti parlamentari, chiedendo un maggior coinvolgimento delle imprese nelle decisioni su quando e come riprendere la stagione sciistica e prevedere maggiori ristori per le ingenti perdite subite. Fino ad oggi nulla è stato fatto e centinaia di aziende, che hanno già effettuato investimenti soprattutto per la manutenzione degli impianti di risalita, rischiano di fallire", conclude Fregolent.