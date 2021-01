Rai, Lega: "Su Tg5 Papa Francesco, su servizio pubblico pubblicità alla concorrenza"

"Ieri sera Maria De Filippi volto di punta di Mediaset ha egemonizzato Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai3 in quota M5s, ottenendo solo l'8.8% di share malgrado i costi esorbitanti del programma. Insomma, si tratta di una scelta che fatichiamo a comprendere anche alla luce del risultato registrato dal Tg5 che con l'intervista a Papa Francesco, in esclusiva mondiale, faceva il 19% di ascolti". Lo scrivono, in una nota, i parlamentari della Lega e mebmri della Commissione vigilanza Rai Alessandro Morelli, Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi.

"Invece di puntare a rafforzare il servizio pubblico con programmi di qualità, la Rai trasmette fiabe gender e fa megaspot a Netflix su Sanpa e a Mediaset. Un paradosso vergognoso. Immaginatevi se ci fosse stata la Lega a Palazzo Chigi, in ogni talk show si sarebbe gridato agli scandalosi favori di Matteo Salvini all'alleato Berlusconi. Invece contro la Rai grillina genuflessa al Governo e a Rocco Casalino, non si leva nessuna voce".