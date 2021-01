Canalis e Gallo (Pd): "Anziani ancora penalizzati dalla giunta Cirio"

"I mancati inserimenti in convenzione sono un grave danno per le decine di migliaia di famiglie piemontesi in lista d’attesa (sono più di 30.000) e la Giunta Cirio non può utilizzare l’ingente risparmio del 2020 per finalità diverse dall’abbattimento delle liste d’attesa o dalla messa in sicurezza delle strutture che devono accogliere gli anziani, soprattutto in una Regione con un quarto della popolazione sopra i 65 anni. Così non alleviamo le fatiche delle famiglie e non ottemperiamo alle norme che regolano la materia, risparmiando sulle persone più fragili e rischiando di non soccorrere sufficientemente il sistema di cura": lo affermano Monica Canalis, vice segretaria Pd Piemonte e consigliera regionale, e Raffaele Gallo, Capogruppo PD in Consiglio regionale.

"I posti letto autorizzati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) del Piemonte al 31 dicembre 2019 erano 29.595, di cui circa 15.000 convenzionati (la cui retta cioè è pagata per metà dal Fondo Sanitario Regionale). Durante l’anno 2020 le A.S.L. non hanno fatto gli inserimenti in convenzione previsti dalla normativa vigente (D.G.R. 45 del 2012 e D.G.R. 85 del 2013), per cui non è stato impiegato l’intero budget regionale pari a 265 milioni di euro".

"Nel disegno di legge sulle “Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali”, attualmente in discussione, la Giunta Cirio propone un ristoro di soli 19,5 milioni di euro sull’esercizio 2020, nonostante le stime indichino che nel 2020 ci sia stato un risparmio di almeno 45 milioni. Oggi in IV Commissione consiliare abbiamo chiesto all’assessore regionale Icardi e al Direttore Aimar di confermare questa cifra, ma abbiamo riscontrato reticenza e scarsa disponibilità, persino sui dati al 30.9.2020, ormai consolidati".